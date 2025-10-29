Друга світова, трагедії на трасі та смерть у ДТП: ким був перший чемпіон Формули 1 Джузеппе Фаріна

Як такий автоспорт з'явився разом із першими "саморушними каретами", а перегони класу "Гран-прі" проводяться з 1894 року. Однак саме 1950 рік вважається датою народження офіційної Формули-1, а Джузеппе "Ніно" Фаріна – її перший переможець і чемпіон.

Завтра, 30 жовтня, першому тріумфатору королівських автоперегонів могло б виповнитися 119 років. І у зв'язку з цією датою ми пройдемося сторінками історії, згадуючи шлях гонщика, який жив і виступав у непростий час. Сьогодні наш головний герой – Джузеппе Фаріна.

Ранні роки

30 жовтня 1906 року в Турині, в сім'ї Джованні Карло Фаріни та Марії Назі, народився син – Джузеппе. Прізвисько "Ніно", яке згодом стало майже офіційним, хлопчик отримав ще в ранньому дитинстві – це було скорочення від пестливого "Джузеппіно".

У рік народження майбутнього гонщика його батько заснував компанію з виробництва автомобільних кузовів – Stabilimenti Farina.

Vettura Alfa Romero 6C 2500 - з кузовом Stabilimenti Farina Getty Images

Таким чином, з ранніх років маленький Ніно просочувався атмосферою моторизованого руху. Уже в десять років він керував двоциліндровим Temperino.

Але перегони не були його єдиним захопленням. Джузеппе також займався футболом, легкою атлетикою та гірськими лижами. Загалом його дитинство мало чим відрізнялося від життя інших дітей – як і всі, він ходив до школи і ріс як звичайнісінький хлопчисько свого часу.

Пізніше наш герой закінчив Туринський університет, отримавши ступінь доктора в галузі економіки і права. Саме з цієї причини вже за часів його спортивної кар'єри нерідко можна було почути звернення "доктор Фаріна".

Довоєнні перегони

Але все ж дитинство, проведене в автомобільній атмосфері, поступово почало даватися взнаки. У дев'ятнадцять років, будучи студентом, Джузеппе занурився у світ автоспорту. У 1925 році він придбав вживану гоночну Альфа Ромео і взяв участь у гірських перегонах Aosta-Gran San Bernardo, які стали його першим серйозним змаганням.

Якщо в 1920-ті це носило скоріше разовий характер, то в 1930-ті почалася вже повноцінна гоночна кар'єра. Головним проривом для молодого пілота стала перемога в Гран-прі Чехословаччини 1934 року в молодшому класі – цей успіх допоміг йому потрапити до заводської команди Альфа Ромео, де на одному з ключових постів, до речі, перебував Енцо Феррарі.

Талант Джузеппе відзначили не лише керівники, а й інші пілоти. А легенда довоєнної Італії Таціо Нуволарі став для Ніно не лише напарником, а й справжнім наставником і покровителем.

За довоєнні роки Фаріна домігся чималих успіхів з Альфа Ромео і Мазератті, виступаючи на батьківщині, і нерідко виїжджав на змагання за кордон.

Джузеппе Фаріна на Гран-прі Німеччини 1938 року Getty Images

Однак на той час на міжнародній арені безроздільно панували німецькі автогіганти, і представники інших країн перемагали здебільшого тоді, коли у лідерів виникали проблеми.

Найгучнішим успіхом Джузеппе стала перемога в Тріполі 1940 року, коли головні суперники не змогли взяти участь у перегонах, оскільки Німеччина на той момент проводила "бліцкриг" у Франції.

Гонщик-убивця

Ще з самих ранніх перегонів Фаріна прославився неймовірно агресивним стилем пілотування. З одного боку, це сприяло його успіхам на трасі, але з іншого – створило і темний бік в історії нашого героя, який приніс йому репутацію "гонщика-вбивці".

На 60-му колі Гран-прі Довіля 1936 року Джузеппе вкотре проходив на коло Марселя Льоу і злегка підштовхнув його машину. Унаслідок зіткнення француз вилетів із траси, а його болід загорівся. Від отриманих травм Льоу помер дорогою до лікарні.

Марсель Льоу в 1938 році Getty Images

Ще один подібний інцидент стався на Гран-прі Тріполі 1938 року. І тоді, як і в першому випадку, йшлося не про боротьбу за позицію, а про обгін на коло. Цього разу жертвою Фаріни став угорський гонщик Ласло Хартманн, який отримав важкі травми хребта і наступного дня помер у лікарні.

Преса і громадськість констатували факт причетності Джузеппе до двох смертельних аварій, називаючи його "безжальним" і "небезпечним". Однак серйозних наслідків для італійця не було – він спокійно продовжив кар'єру.

Післявоєнні перегони

У період Другої світової війни Фаріна був мобілізований в італійську армію і служив офіцером у танковому полку. Однак, оскільки він воював на боці країни, що програла, будь-яких документальних свідчень того періоду практично не збереглося.

Після закінчення кровопролитних подій, Джузеппе повернувся до перегонів. І наступний період став піком слави італійського автоспорту: Німеччина постраждала значно більше від бойових дій, а тому на довгі вісім років головний суперник випав із боротьби.

Перший післявоєнний успіх "Ніно" трапився вже 1946 року – він виграв Гран-прі Націй у Женеві.

Джузеппе Фаріна на Гран-прі Націй 1946 року Getty Images

Пізніше йому довелося покинути команду Альфа Ромео і 1947-й він провів без перегонів, а в 1948-му здобув перемогу на Гран-прі Монако, виступаючи за кермом власної машини Мазератті.

Наприкінці десятиліття в "Альфі" відбулися, на жаль, трагічні зміни: за два роки колектив втратив трьох ключових пілотів – Акілле Варці та Жан-П'єр Віміль загинули, а Феліче Троссі помер від раку.

Таким чином, Фаріна повернувся до складу "рідної" команди, а його колегами стали Луїджі Фаджіолі та Хуан Мануель Фанхіо. Але найголовнішою подією 1950 року стало те, що перегони Гран-прі перетворилися на офіційний чемпіонат світу Формули-1.

Формула-1

Британський автодром Сільверстоун, побудований на базі колишнього військового аеродрому, став місцем проведення першого в історії офіційного етапу "королівських автоперегонів". Основний заїзд відбувся 13 травня 1950 року.

Якщо сучасний глядач втомився від сезонів, коли домінує один болід, варто згадати, що перші чотири місця у кваліфікації посіли машини "Альфа Ромео". А оскільки сучасної стартової решітки "драбинкою" тоді ще не було, вони просто зайняли перший ряд.

Спочатку Фаріна, Фанхіо і Фаджіолі регулярно обганяли один одного в боротьбі за лідерство. Однак починаючи з 16-го кола наш герой одноосібно захопив перше місце і більше нікому його не поступився. Подолавши всі 70 кіл дистанції, Джузеппе Фаріна став першим переможцем Гран-прі Формули-1.

Джузеппе Фаріна - переможець Гран-прі Великої Британії 1950 року Getty Images

Сезон "трьох Ф"

Наступні перегони відбулися в Монако і відзначилися першим масовим завалом в історії Формули-1. Наприкінці першого кола Фаріна, що йшов другим, занесло, і він врізався в Хосе Фройлана Гонсалеса. Пілоти, які їхали щільною групою позаду, просто не встигли зреагувати і "приєдналися" до аварії. А Фанхіо, який перебував попереду, залишившись без реальних суперників, поїхав уперед, жодного разу не втративши лідерство.

Формально наступним етапом були знамениті перегони "500 миль Індіанаполіса", які входили до календаря чемпіонату. Однак більшість пілотів Формули-1 туди не їхали: американські змагання проходили за іншим регламентом, і шансів на боротьбу за призові місця майже не було.

Повноцінним же продовженням чемпіонату стало Гран-прі Швейцарії. І знову на перших ролях були "три Ф" – Фаріна, Фанхіо та Фаджіолі, які боролися за перемогу між собою.

Джузеппе Фаріна лідирує на Гран-прі Швейцарії 1950 Getty Images

На 32-му колі Хуан Мануель зійшов з дистанції, а Джузеппе і Луїджі подарували глядачам перший "щільний" фініш: "Ніно" випередив суперника лише на чотири десяті секунди і став першим, хто виграв кілька гонок офіційного чемпіонату.

Однак радіти лідерству в турнірній таблиці довелося недовго – Фаріну почали переслідувати технічні проблеми. У Бельгії він зіткнувся з неполадками трансмісії та ледве фінішував четвертим. Але навіть ці очки згодом мали величезне значення.

А у Франції наш герой спочатку захопив лідерство, але через поломку бензонасоса поступово втратив позиції і не набрав залікових очок. Цим скористалися основні суперники: Фанхіо переміг в обох перегонах, а Фаджіолі – приїхав другим.

Перший "камбек"

Звісно, те, що трапилося далі, складно порівнювати зі "справжніми" камбеками, коли пілоти за кілька останніх перегонів відігравали великі відставання, проте перед фінальним етапом в Італії ситуація складалася доволі складною.

Того року використовувалася система нарахування очок 8-6-4-3-2, а ще один пункт діставався володарю найшвидшого кола гонки. І турнірна таблиця в боротьбі "трьох Ф" мала такий вигляд:

1. Хуан Мануель Фанхіо (Alfa Romeo) – 26 очок

2. Луїджі Фаджолі (Alfa Romeo) – 24 очки

3. Джузеппе "Ніно" Фаріна (Alfa Romeo) – 22 очки

На практиці це означало, що Фарині потрібно було перемагати і сподіватися на те, що Фанхіо фінішує не вище четвертого місця. При цьому "Ніно" стартував лише третім – позаду не лише основного суперника за титул, а й гонщика "Феррарі" – Альберто Аскарі, який ще з'явиться в цій історії.

Головне тріо 50-х: Альберто Аскарі, Хуан Мануель Фанхіо і Джузеппе Фаріна Getty Images

У ту епоху часом, щоб перемогти, потрібно було просто доїхати до фінішу: технічні відмови часто переслідували навіть найкращі машини. І доля перегонів, а разом із ними і всього чемпіонату, вирішилася на 23-му колі, коли на боліді Фанхіо зламалася коробка передач. У цей момент шанси Фаріни з "суто теоретичних" перетворилися на цілком реальні.

Нашому герою залишалося лише спокійно пройти залишок дистанції. І подолавши першим усі 80 кіл "храму швидкості", Джузеппе Фаріна став першим офіційним чемпіоном Формули-1.

Перехоплення ініціативи по-італійськи

Сезон 1951 року розпочався з того, що Фанхіо і Фаріна обмінялися перемогами, і здавалося, що на глядачів знову чекає боротьба напарників. Але вже на Гран-прі Франції нашому герою більше доводилося боротися зі своєю машиною, через що він фінішував лише п'ятим.

А далі відбулося перехоплення ініціативи на командному рівні. Річ у тім, що в "Альфа Ромео" по суті використовували довоєнні технології, включно зі знаменитим двигуном Альфетта.

Легендарний двигун "Альфетта" Getty Images

Створювати ж щось нове у колективу просто не було фінансової можливості.

Водночас Енцо Феррарі стрімко прогресував зі своєю командою. Щойно у Скудерії з'явився новий болід, розстановка сил повністю змінилася. Фактично чемпіонат розділився на дві половини з двома різними домінуючими силами.

І якщо Фанхіо стабільно збирав очки, приїжджаючи на других місцях, то Фаріну постійно переслідували технічні проблеми: у Британії він зійшов через проблеми зі зчепленням, у Німеччині – через перегрів двигуна, а в Італії – через проблеми з маслом. Однак на рідній трасі "Ніно" продовжив заїзд на машині Феліче Бонетто та фінішував третім.

Лише помилка Феррарі з вибором шин на Гран-прі Іспанії дозволила представникам Альфа Ромео завершити сезон на високій ноті, а Джузеппе зміг приїхати третім. За підсумками сезону Фаріна посів четверту сходинку, а його партнер по команді Фанхіо став чемпіоном.

У тіні Аскарі

Розуміючи, що з прогресом суперників на них чекало б тільки падіння вниз, в Альфа Ромео вирішили піти на високій ноті – після двох поспіль чемпіонств. Таким чином, у сезоні 1952 року "Альфа" більше не брала участі, а її провідні гонщики залишилися без машин.

Наш герой швидко знайшов собі місце у складі головних суперників, або, так би мовити, "винуватців урочистостей" – у королівстві Енцо Феррарі. Тим паче "Ніно" був знайомий із "Комендаторе" ще з довоєнних часів.

У нашого героя знову була найкраща машина і здавалося, що можна мріяти про другий титул. Однак казки з цього не вийшло: у перших перегонах Джузеппе зійшов із дистанції через проблеми зі свічками запалювання, а потім його головною проблемою став перший пілот Скудерії – Альберто Аскарі. Фаріна просто не міг наздогнати свого земляка на однакових болідах.

Поки Альберто штампував перемоги, все, що зміг зробити Джузеппе, – це чотири рази фінішувати другим, позаду напарника. Ці результати принесли йому друге місце в особистому заліку.

Не стала ситуація кращою і в 1953 році – Аскарі так само домінував, а Фаріна регулярно стикався з різними технічними проблемами. Єдиним яскравим моментом стало Гран-прі Німеччини, де Джузеппе нарешті здобув перемогу – останню у своїй кар'єрі.

Джузеппе Фаріна - переможець Гран-прі Німеччини 1953 року Getty Images

Завершення кар'єри

Здавалося, що чемпіонат 1954 року стане для Фаріни новим шансом – адже Аскарі покинув Феррарі. І справді, вже в перших перегонах сезону, в Аргентині, Джузеппе показав найкращий час у кваліфікації. Навіть попри те, що в самих перегонах він поступився Фанхіо, а потім зійшов у Бельгії, надії на нові успіхи залишалися цілком реальними.

Далі ж, немов грім серед ясного неба, у Формулу-1 повернувся німецький автогігант Мерседес, який зумів відновитися після розграбування своїх заводів наприкінці Другої світової війни. "Срібні стріли" моментально заявили про свою тотальну перевагу, перевернувши звичний порядок сил.

Однак для нашого героя це вже не мало великого значення. Як і багато гонщиків тієї епохи, Фаріна не обмежувався тільки Формулою-1 і регулярно виступав в інших змаганнях. І під час підготовки до перегонів "1000 км Монци" він отримав важкі опіки, після чого був змушений пропустити весь сезон.

Не стала ситуація кращою і в 1955 році. На трасах продовжували домінувати "Мерседеси", а Фаріна все ще відчував наслідки аварії. Він узяв участь лише у трьох Гран-прі, завершивши свої виступи у Формулі-1 на красивій ноті – подіумом у Бельгії.

Джузеппе Фаріна на Гран-прі Бельгії 1955 року Getty Images

Була ще спроба виступити на домашньому Гран-прі Італії – вже за кермом Лянчі. Однак під час практичних заїздів на повному ходу у "Ніно" лопнула покришка. На щастя, фізично гонщик майже не постраждав, але пережите потрясіння виявилося занадто сильним і Джузеппе відмовився виходити на старт.

Проте, пішовши з "королеви автоспорту", про світ швидкості наш герой відразу забути не зміг. Він ще деякий час брав участь у змаганнях на спортивних автомобілях, а також зробив спробу вийти на старт легендарних "Інді 500". Однак після трагічної загибелі молодого американського гонщика Кіта Ендрюса під час тренувань Фаріна прийняв рішення остаточно завершити гоночну кар'єру.

Фінал

Пішовши зі спорту, Джузеппе не покинув світ автомобілів. Він працював представником і послом різних автовиробників, включно з Альфа Ромео і Ягуаром, а також планував узяти участь у зйомках художнього фільму "Великий приз" як консультант.

Джузеппе Фаріна 1962 року Getty Images

Закінчилася ж історія нашого героя десятьма роками пізніше – 30 червня 1966 року, коли "Ніно" прямував до траси Реймс-Гьо, щоб, уже в ролі глядача, подивитися Гран-прі Франції. За трагічною іронією долі, людина, яка пережила безліч аварій на перегонових трасах, загинула в ДТП на звичайній дорозі недалеко від міста Шамбері.

Він так і не зміг здобути другий титул і не увійшов до "елітного клубу" гонщиків, які кілька разів вигравали головний автоспортивний трофей. Агресивний і ризикований стиль водіння ділив публіку на тих, хто захоплювався його безстрашністю, і тих, хто засуджував за небезпечну нерозсудливість. Але як би до нього не ставилися, Джузеппе Фаріна назавжди залишиться в історії Формули-1 як її перший офіційний чемпіон світу.