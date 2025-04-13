Червона картка Мбаппе в огляді матчу між Реалом та Алавесом у Ла Лізі

Мадридський Реал на виїзді обіграв Алавес у межах 31 туру іспанської Ла Ліги.

Огляд матчу

Єдиний гол в активі Едуарду Камавінги, яким він відзначився у першому таймі.

Команди догравали гру у меншості – на 38-й хвилині арбітр вилучив Кіліана Мбаппе за гру прямою ногою в гомілку хавбека господарів Антоніо Бланко, а у другій половині червону картку отримав захисник Алавеса Ману Санчес.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

31 тур, 13 квітня

Алавес – Реал Мадрид 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 34 Камавінга

Перемога дозволила "вершковим" скоротити відставання від Барселони до 6 очок. Каталонці напередодні мінімально обіграли Леганес.