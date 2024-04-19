Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла 16-річну нейтральну спортсменку з російським паспортом Міру Андрєєву (43) в матчі 1/4 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.
Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин й завершився з рахунком 6:4, 7:5. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 7 з 9 брейк-пойнтів.
Це була перша очна зустріч суперниць.
У півфіналі опоненткою Ангеліни буде представниця Польщі Магда Лінетт (60). Матч відбудеться у суботу, 20 квітня. Початок не раніше 17:30 за київським часом.
Ангеліна Калініна (Україна) — Міра Андреєва (-) 6:4, 7:5
Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5. А у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5.
Напередодні інша українка Марта Костюк перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті, відігравши 5 матчболів.
Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.