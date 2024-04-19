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Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані

Сьогодні 22:16 2187 1
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла 16-річну нейтральну спортсменку з російським паспортом Міру Андрєєву (43) в матчі 1/4 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин й завершився з рахунком 6:4, 7:5. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 7 з 9 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч суперниць.

У півфіналі опоненткою Ангеліни буде представниця Польщі Магда Лінетт (60). Матч відбудеться у суботу, 20 квітня. Початок не раніше 17:30 за київським часом.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 250
Руан, Франція
ґрунт (зал)
Призовий фонд - $267,082
1/4 фіналу, 18 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Міра Андреєва (-) 6:4, 7:5

Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5. А у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5.

Напередодні інша українка Марта Костюк перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті, відігравши 5 матчболів.

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

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