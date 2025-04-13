Мюллер повторив рекорд Гуммельса у Бундеслізі

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер зрівнявся з рекордом Матса Гуммельса за кількістю матчів з Боруссією Дортмунд у німецькій Бундеслізі.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Мюллер напередодні зіграв у Дер Класікер в межах чемпіонату Німеччини, в якому він віддав результативну передачу на Рафаела Геррейру на 65-й хвилині гри.

Завдяки цьому матчу він повторив рекорд Матса Гуммельса за кількістю зіграних матчів у зустрічах між Баварією та Боруссією Дортмунд у Бундеслізі. Обидва футболісти зіграли по 29 ігор у протистоянні цих команд.

Загалом це був уже 45-й поєдинок Томаса Мюллера з "джмелями" у всіх турнірах, з яких він здобув 26 перемог, чотири зіграв внічию і 14 програв.

Напередодні Томас Мюллер та мюнхенська Баварія оголосили про підписання короткострокового контракту.