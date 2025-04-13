Оформив дубль та приніс перемогу: відома оцінка Зубкова за матч проти Різеспора

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков оформив дубль та приніс перемогу своїй команді у матчі 31 туру турецької Суперліги проти Різеспора.

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ гравця збірної України у 8,8 балів, що стало найвищою оцінкою серед усіх гравців, задіяних у поєдинку.

Українець також заробив жовту картку і був замінений на 80-й хвилині матчу. Ще один український футболіст клубу Арсеній Батагов відіграв весь матч, аналітики поставили йому 7,2 балів. Водночас Данило Сікан всю зустріч провів на лаві запасних.

Нагадаємо, 2 квітня гол Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини.

Тепер в активі Олександра 5 голів у складі турецького колективу, на його рахунку також один асист. Завдяки цій перемозі Трабзонспор набрав 39 очок та піднявся на 9-ту сходинку турнірної таблиці.