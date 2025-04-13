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Пропустив у компенсований час: Трубін дізнався оцінку за матч проти Ароки

Олексій Мурзак — 13 квітня 2025, 22:40
Пропустив у компенсований час: Трубін дізнався оцінку за матч проти Ароки
Анатолій Трубін
Getty Images

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не зміг втримати переможний результат у матчі чемпіонату Португалії проти Ароки, пропустивши на 90+5 хвилині зустрічі.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру 6,9 балів (8-й показник в команді). Загалом Трубін пропустив два голи, а матч завершився 2:2.

Українець також здійснив 3 сейви, зробив 26 дотиків, виконав 78% точних пасів (14/18), віддав 2 довгі точні передачі.

Після цього матчу Бенфіка набрала 69 очок та залишилася другою в турнірній таблиці, а могла вийти у лідери, адже у Спортинга така ж кількість балів.

У поточному сезоні на рахунку 23-річного воротаря 42 матчі у всіх турнірах, у яких він пропустив 45 голи та 17 разів відстояв "на нуль".

Бенфіка Анатолій Трубін

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