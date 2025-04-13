Спаринг-партнер Усика програв титульний бій молодшому на 20 років поляку

Іменитий польський боксер Маріуш Вах (38-12, 20 К0) програв бій за титули WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu земляку Кацперу Мейні (14-1, 9 КО).

Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на корись 25-річного Кацпера.

Вах за кар'єру бився з рядом іменитих представників хевівейту. Зокрема, в 2012 році він одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку.

Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 45-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.

Бокс – бої за титул WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu

Кацпер Мейна (Польща) – Маріуш Вах (Польща) UD10 (97:93, 95:94, 98:92)

Mariusz Wach vs Kacper Meyna, Meyna wygrywa przez jednogłośną decyzję, najlepsza akcja walki poniżej#RockyBoxingNight pic.twitter.com/U4XiUEhkPz — Fifi (@Fifi3215__) April 12, 2025

🇵🇱🥊Mój typ z zapowiedzi - Kacper Meyna na punkty wpada, uznanie dla 20 lat starszego Mariusza Wacha, który jeszcze w 10 rundzie próbował wygrać. Fajny show panowie dali, czekamy co dalej z Kacprem, który ma rewelacyjne poczucie humoru stwierdzając, że Mario "miał lepszą formę… pic.twitter.com/uVElJaEd43 — przemek garczarczyk (@garnekmedia) April 12, 2025

Нагадаємо, талановитий британський боксер суперважкої ваги Мозес Ітаума наступний бій проведе проти 41-річного американця Майка Балогана.