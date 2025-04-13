Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Спаринг-партнер Усика програв титульний бій молодшому на 20 років поляку

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 04:13
Спаринг-партнер Усика програв титульний бій молодшому на 20 років поляку
Маріуш Вах (передостанній праворуч)
Instagram

Іменитий польський боксер Маріуш Вах (38-12, 20 К0) програв бій за титули WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu земляку Кацперу Мейні (14-1, 9 КО).

Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на корись 25-річного Кацпера.

Вах за кар'єру бився з рядом іменитих представників хевівейту. Зокрема, в 2012 році він одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку.

Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 45-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.

Бокс – бої за титул WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu

Кацпер Мейна (Польща) – Маріуш Вах (Польща) UD10 (97:93, 95:94, 98:92)

Нагадаємо, талановитий британський боксер суперважкої ваги Мозес Ітаума наступний бій проведе проти 41-річного американця Майка Балогана.

Бокс Вах

Вах

Закривавлений Хьюї Ф'юрі переміг Ваха рішенням суддів

Останні новини