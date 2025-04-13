Спаринг-партнер Усика програв титульний бій молодшому на 20 років поляку
Іменитий польський боксер Маріуш Вах (38-12, 20 К0) програв бій за титули WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu земляку Кацперу Мейні (14-1, 9 КО).
Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на корись 25-річного Кацпера.
Вах за кар'єру бився з рядом іменитих представників хевівейту. Зокрема, в 2012 році він одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку.
Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 45-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.
Бокс – бої за титул WBC Baltic Sea і Polska Unia Boksu
Кацпер Мейна (Польща) – Маріуш Вах (Польща) UD10 (97:93, 95:94, 98:92)
Нагадаємо, талановитий британський боксер суперважкої ваги Мозес Ітаума наступний бій проведе проти 41-річного американця Майка Балогана.