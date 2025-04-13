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На перший тайм ми не вийшли: Бартулович – про поразку від Вереса

Олександр Булава — 13 квітня 2025, 21:58
На перший тайм ми не вийшли: Бартулович – про поразку від Вереса
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер Зорі Младен Бартулович пояснив поразку від Вереса (1:2) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба луганського клубу.

"Можна сказати, що на перший тайм ми не вийшли. Дуже поганий початок матчу. 0:2 дуже швидко. Потім Верес грав у свою улюблену гру – на контратаках.

На другу половину вийшли по-іншому. Створили багато моментів. Могли навіть в меншості відігратися. Але початок був дуже поганий", – зазначив він.

Також тренер відповів на запитання про зміни у стартовому складі.

"Багато жовтих нам дають. Джордан і Башич не могли грати саме через перебір карток. В центрі оборони діяли Дришлюк та Попара, які не звикли там грати. Звісно, це проблема. Але я не хочу шукати виправдань. Матч склався важко для нас", – розповів Бартулович.

Перемога дозволила Вересу обійти Зорю у турнірній таблиці чемпіонаті попри рівність очок – наразі у команд по 32 бали.

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Младен Бартулович

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