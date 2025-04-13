На перший тайм ми не вийшли: Бартулович – про поразку від Вереса
Младен Бартулович
ФК Зоря
Головний тренер Зорі Младен Бартулович пояснив поразку від Вереса (1:2) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.
Цитує наставника пресслужба луганського клубу.
"Можна сказати, що на перший тайм ми не вийшли. Дуже поганий початок матчу. 0:2 дуже швидко. Потім Верес грав у свою улюблену гру – на контратаках.
На другу половину вийшли по-іншому. Створили багато моментів. Могли навіть в меншості відігратися. Але початок був дуже поганий", – зазначив він.
Також тренер відповів на запитання про зміни у стартовому складі.
"Багато жовтих нам дають. Джордан і Башич не могли грати саме через перебір карток. В центрі оборони діяли Дришлюк та Попара, які не звикли там грати. Звісно, це проблема. Але я не хочу шукати виправдань. Матч склався важко для нас", – розповів Бартулович.
Перемога дозволила Вересу обійти Зорю у турнірній таблиці чемпіонаті попри рівність очок – наразі у команд по 32 бали.