На перший тайм ми не вийшли: Бартулович – про поразку від Вереса

Головний тренер Зорі Младен Бартулович пояснив поразку від Вереса (1:2) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба луганського клубу.

"Можна сказати, що на перший тайм ми не вийшли. Дуже поганий початок матчу. 0:2 дуже швидко. Потім Верес грав у свою улюблену гру – на контратаках.

На другу половину вийшли по-іншому. Створили багато моментів. Могли навіть в меншості відігратися. Але початок був дуже поганий", – зазначив він.