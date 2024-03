Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) здолав росіянина Данііла Мєдвєдєва (4) у фіналі турніру ATP 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини та завершився з рахунком 7:6(5), 6:1. Алькарас виконав 3 подачі навиліт (3 в суперника), допустив 1 подвійну помилку (3 в суперника) і використав 3 з 10 брейк-пойнтів (1/2 у суперника).

У першій партії 20-річний іспанець відігрався з 0:3 і згодом підтвердив свій статус фаворита на тайбрейку. А перед тим, за рахунку 4:4, Карлос завершив класний розіграш ефектним обвідним ударом навиліт.

