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Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса

Це сталося другий рік поспіль.
Сьогодні 01:45 183 0
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
#Індіан-Веллс, #Карлос Алькарас

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) здолав росіянина Данііла Мєдвєдєва (4) у фіналі турніру ATP 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини та завершився з рахунком 7:6(5), 6:1. Алькарас виконав 3 подачі навиліт (3 в суперника), допустив 1 подвійну помилку (3 в суперника) і використав 3 з 10 брейк-пойнтів (1/2 у суперника).

У першій партії 20-річний іспанець відігрався з 0:3 і згодом підтвердив свій статус фаворита на тайбрейку. А перед тим, за рахунку 4:4, Карлос завершив класний розіграш ефектним обвідним ударом навиліт.

А в другому сеті боротьби не вийшло - партія тривала всього 33 хвилини.

BNP Paribas Open - ATP 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Фінал, 17 березня

 Карлос Алькарас (Іспанія) - Данііл Мєдвєдєв ("нейтрал") 7:6(5), 6:1

Відтак Алькарас збільшив перевагу в статистиці очних зустрічей із представником країни-терористки (4:2) та здобув свій перший титул у сезоні. Цікаво, що торік Карлос також здолав Мєдвєдєва у фіналі Індіан-Веллса (6:3, 6:2). Це 5-та перемога на турнірах серії "Мастерс" для Алькараса - він став другим, кому підкорилось таке досягнення до 21 року. Першим був інший іспанець Рафаель Надаль.

За захист чемпіонського звання на BNP Paribas Open Алькарас отримає 1 мільйон 100 тисяч доларів США.

Раніше на цьогорічному "п'ятому мейджорі" друга ракетка світу пройшов італійця Маттео Арнальді (40) - 6:7(5), 6:0, 6:1, канадійця Фелікса Оже Альяссіма (31) - 6:2, 6:3, угорця Фабіана Марожана (58) - 6:3, 6:3, німця Александра Звєрєва (6) - 6:3, 6:1, а також здолав у видовищному півфіналі італійця Янніка Сіннера (3).

Нагадаємо, напередодні у фіналі жіночої сітки тріумфувала полька Іга Швьонтек (1), яка переграла представницю Греції Марію Саккарі (9).

20 березня стартує основна сітка ще одного об'єднаного "тисячника" (турніру категорії ATP/WTA 1000) - в Маямі.

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