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Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса

Боротьба була лише в першій партії.
Сьогодні 21:56 164 0
Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса
#Індіан-Веллс, #Марія Саккарі, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Польська тенісистка Іга Швьонтек (1) здолала представницю Греції Марію Саккарі (9) у фіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:0. Швьонтек виконала 2 подачі навиліт (1 у суперниці), допустила 2 подвійні помилки (1 у суперниці) і використала 5 із 8 брейк-пойнтів (1/2 у суперниці).

Серйозна інтрига була лише в першому сеті, коли Саккарі змогла відігратися з рахунку 0:3, але фаворитка довела партію до перемоги.

Завдяки цій звитязі Швьонтек установила паритет у статистиці очних зустрічей із Саккарі (33). Цікаво, що попередній поєдинок між ними відбувся теж у фіналі Індіан-Веллса, у 2022-му - тоді також виграла Іга зі схожим рахунком (6:4, 6:1). Відтак 22-річна перша ракетка світу тріумфувала на "п'ятому мейджорі" вдруге.

4-разова чемпіонка турнірів Grand Slam провела свій 10-й фінал на "тисячниках" і є першою тенісисткою, яка зіграла в 10 вирішальних матчах на таких турнірах до того, як їй виповниться 23 роки. Даний тріумф став для Швьонтек 2-м у нинішньому сезоні, після лютневої перемоги в Досі, Катар.

    BNP Paribas Open - WTA 1000
    Індіан-Веллс, США 
    Хард. Призовий фонд - $9,258,080
    Фінал, 17 березня

     Іга Швьонтек (Польща) - Марія Саккарі (Греція) 6:4, 6:0

    За перемогу Швьонтек отримає 1 мільйон 100 тисяч доларів США та 1000 очок до рейтингу. Саккарі, зі свого боку, заробила 585 тисяч доларів і 650 очок, тому з нового тижня підніметься на 6-ту позицію світової класифікації й потіснить звідти туніску Онс Жабер.

    Нагадаємо, Швьонтек на шляху до титулу пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2, данку Каролін Возняцкі (204) - 6:4, 1:0 (відмова), а також українку Марту Костюк (32). Тож в Індіан-Веллсі-2024 Іга не віддала суперницям жодної партії.

    У фіналі чоловічої сітки зійдуться іспанець Карлос Алькарас (2), який напередодні у видовищному півфіналі обіграв італійця Янніка Сіннера (3), та росіянин Данііл Мєдвєдєв (4).

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