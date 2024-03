Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса

Польська тенісистка Іга Швьонтек (1) здолала представницю Греції Марію Саккарі (9) у фіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:0. Швьонтек виконала 2 подачі навиліт (1 у суперниці), допустила 2 подвійні помилки (1 у суперниці) і використала 5 із 8 брейк-пойнтів (1/2 у суперниці).

Серйозна інтрига була лише в першому сеті, коли Саккарі змогла відігратися з рахунку 0:3, але фаворитка довела партію до перемоги.

