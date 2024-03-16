Швьонтек: Спілкувалися з Костюк більше на тему війни в Україні

Польська тенісистка Іга Швьонтек (1) пояснила свої стосунки з українкою Мартою Костюк (32) після півфінального матчу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

"Ми грали Мартою один раз? Я навіть не пам’ятаю. Вона на рік молодша, так що ми не завжди грали на одних і тих же турнірах, але на основних – так. Але якщо чесно, я маю на увазі, що ми знайомі більше зі спілкуванням у роздягальні в дорослому Турі, а не через те, що грали разом раніше. Так що я б не сказала, що в нас дійсно міцні стосунки. Це більше схоже на стосунки з будь-яким іншим гравцем, але я знаю, як вона боролася на початку війни з усім, що відбувається. Так що, звичайно, оскільки я була однією з тих, хто сильно підтримував Україну, думаю, ми з нею спілкувалися на цю тему трохи більше. Але сьогодні все було присвячено тенісу, тож це не вплинуло". - розповіла Швьонтек.

Швьонтек неодноразово підтримувала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тривалий час вона грала з жовто-синьою стрічкою на своїй формі та говорила про воєнну агресію РФ.

Нагадаємо, польська тенісистка впевнено переграла Марту Костюк на шляху в фінал турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі. Це була друга зустріч тенісисток, у попередній сильнішою також була Іга (Ролан Гаррос-2021).

Українка на поточному турнірі стартувала з 2-го кола й на своєму шляху здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5.

Швьонтек, зі свого боку, пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2, а також данку Каролін Возняцкі (204) - 6:4, 1:0 (відмова).