Збірна України розпочала чемпіонат світу U-18 з розгромної перемоги над Угорщиною

Збірна України U-18 розпочала свої виступи на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA розгромною перемогою над господаркою турніру Угорщиною.

Зустріч завершилась з рахунком 7:1 на користь підопічних Олександра Бобкіна.

"Жовто-сині" домінували на льоді протягом усього матчу. Поєдинок розпочався з шайби Остоїча, але згодом Кураєв скористався чисельною більшістю та зрівняв рахунок.

Зазначимо, що усі наступні шайби були закинуті за рівних складів команд, окрім фінальної, яку на свій рахунок записав Михайло Гапоненко.

Чемпіонат світу з хокею U-18 – Дивізіон IA

1 тур, 20 квітня

Угорщина – Україна 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Шайби: 0:1 – Остоїч, 06:24, 1:1 – Кураєв, 10:08, 1:2 – Шевцов, 17:57, 1:3 – Шубинський, 05:35, 1:4 – Спаскін, 13:15, 1:5 – Васяк, 11:35, 1:6 – Виставкін, 17:24, 1:7 – Гапоненко, 19:32

Вже завтра збірна України зустрінеться із командою Данії – старт матчу заплановано на 13:30 за київським часом.

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Напередодні жіноча збірна України розгромила Гонконг в матчі чемпіонату світу.