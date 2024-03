Долгополов порівняв росіян з дикунами, яким потрібна невинна кров

Російським боягузам та дикунам потрібна невинна кров.

Так у своїй соцмережі X відреагував на нічну російську атаку "шахедами" Одеси колишній український тенісист Олександр Долгополов.

"Російські боягузи б’ють по мирних жителях Одеси. Нічого нового, дикунам потрібна невинна кров", — написав він.

Як відомо, у ніч проти суботи, 2 березня, росіяни атакували безпілотниками Одесу, внаслідок чого у місті є постраждалі та загиблі.

ruzzian cowards strike civilians in Odessa.

Nothing new, the savages need innocent blood pic.twitter.com/kw7T4zsDji