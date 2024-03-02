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Долгополов порівняв росіян з дикунами, яким потрібна невинна кров

Долгополов прокоментував наслідки нічної атаки на Одесу
Сьогодні 13:44 197 0
Долгополов порівняв росіян з дикунами, яким потрібна невинна кров
Фото з Фейсбук-сторінки Олександра Долгополова
#війна, #теніс, #Олександр Долгополов

Джерело - X.

Російським боягузам та дикунам потрібна невинна кров.

Так у своїй соцмережі відреагував на нічну російську атаку "шахедами" Одеси колишній український тенісист Олександр Долгополов.

"Російські боягузи б’ють по мирних жителях Одеси. Нічого нового, дикунам потрібна невинна кров", — написав він.

Як відомо, у ніч проти суботи, 2 березня, росіяни атакували безпілотниками Одесу, внаслідок чого у місті є постраждалі та загиблі.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих та вісьмох постраждалих.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення Долгополов зі зброєю в руках став на захист України.

Долгополов - про Путіна: Хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і покладає квіти до цих міст

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