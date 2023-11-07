Головне
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:03 2088
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:46 5310
Шахтар - Барселона: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 12:54 1171
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Сьогодні 12:53 13162 1
Шахтар приймає Барселону, Порту - Антверпен у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 438
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:26 2788 1
Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA
Сьогодні 00:45 743
Дніпро-1 переграв Олександрію у 13 турі УПЛ
Вчора 21:55 760
Оболонь розписала мирову з Рухом у 13 турі УПЛ
Вчора 20:59 428
Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ
Вчора 18:47 584
Блоги
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
Сьогодні 13:46 5309
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Nastya Bolshakova
Сьогодні 12:53 13160 1
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
Вчора 14:35 6197
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР Максим Буйдин
Вчора 14:23 8054
Промах року в АПЛ: нападник Ліверпуля не влучив у порожні ворота з 2 метрів
Промах року в АПЛ: нападник Ліверпуля не влучив у порожні ворота з 2 метрів Андрій Дунець
Вчора 12:09 1561
Відео дня: Бєсєдін отримав Золотий м'яч у Казахстані
Відео дня: Бєсєдін отримав Золотий м'яч у Казахстані Андрій Дунець
Вчора 11:25 803
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Андрій Твердохліб
05.11.2023 21:37 6532
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО
Хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу - ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2023 21:00 4746 1
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Valeriy Ruchka
05.11.2023 21:00 7921
Коли Шевченко став Зіданом: український футболіст ударив суддю головою в груди
Коли Шевченко став Зіданом: український футболіст ударив суддю головою в груди Андрій Дунець
05.11.2023 09:06 1569
Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло
Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло Андрій Дунець
04.11.2023 22:07 2516
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ Андрій Дунець
04.11.2023 17:47 4744
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни Андрій Дунець
04.11.2023 17:05 2244
Довбик оформив ефектний асист, віддавши пас поміж ніг супернику в матчі Ла Ліги
Довбик оформив ефектний асист, віддавши пас поміж ніг супернику в матчі Ла Ліги Андрій Дунець
04.11.2023 16:18 1500
Відео дня: у Франції забили феноменальний гол у дев'ятку на останніх хвилинах матчу
Відео дня: у Франції забили феноменальний гол у дев'ятку на останніх хвилинах матчу Андрій Дунець
04.11.2023 15:44 1316
"Я закінчив": Луческу емоційно відповів журналісту після матчу Динамо - Шахтар
"Я закінчив": Луческу емоційно відповів журналісту після матчу Динамо - Шахтар Андрій Дунець
04.11.2023 10:54 942
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар Андрій Дунець
03.11.2023 18:39 1800
"Собака": Калитвинцев жартома обізвав свого сина після гола у ворота його команди
"Собака": Калитвинцев жартома обізвав свого сина після гола у ворота його команди Андрій Дунець
03.11.2023 11:57 1376
Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі
Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі Андрій Дунець
02.11.2023 12:30 1758
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
01.11.2023 21:46 2110
Прямі трансляції

Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова

7 листопада виповнюється 35 років славетному українському тенісисту та справжньому патріоту Олександру Долгополову. Він серйозно сприйняв загрозу повномасштабного вторгнення, коли більшість не вірила "чуткам"
Сьогодні 12:53 Nastya Bolshakova 13162 1
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
#Олександр Долгополов

Джерело - Чемпіон.

З початком війни у всіх нас змінилися життєві пріоритети, погляди та покликання. Ці реалії принесли з собою і нову діяльність: коментатори побрали до рук автомати, футболісти та боксери вступили до лав територіальної оборони, а тенісисти замінили ракетки дронами. Винятком не став і Олександр Долгополов, котрий ще кілька років тому роз’їжджав по Києву на шикарному феррарі, а зараз захищає нашу Батьківщину від російських окупантів.

Олександр народився у сім’ї спортсменів: мама займалася художньою гімнастикою, а батько був професійним тенісистом, тому питань до майбутнього Долгополова-молодшого не було. Маленький Сашко почав робити перші кроки в тенісі, майже тільки-но навчився ходити, адже вперше його руки тримали ракетку ще у віці трьох років. Як тут не пригадати відоме фото, на якому він позує разом із легендарним Андре Агассі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

Втім, головним наставником та тренером хлопчика був саме тато, який не найкращим чином реалізував себе в тенісі.

Цей вид спорту є одним із найдорожчих у світі, тому грошей вистачало не завжди. В одному з інтерв’ю Долгополов розповів, що частина фінансів була відкладена батьком, а інша – позичалася у знайомих. Якось родина спортсменів була в такій кризі, що не могла забезпечити сину поїздку на турнір, проте у Всесвіту на Олександра були свої плани… Так, виходячи з магазину, батьки ненароком знайшли 800 доларів, тому гроші на квиток зявилися самі собою.

Невдалі тренування Олександра та поразки батько-тренер не лишав на корті, а дорікав ними сину і вдома. Саме через це спортсмен вирішив змінити наставника. Без образ та конфліктів не обійшлося, але на зміну цьому Долгополов-старший почав відчувати гордість за нащадка та його шалені здобутки.

У двохтисячних Олександр входив до двадцятки найкращих юніорів України. Випробування дорослими турнірами також були під силу юному тенісистові, тому своє почесне місце у топ-400 світу Долгополов отримав. Наступні роки кар’єрні здобутки українця стрімко зростали: успішні виступи на змаганнях ATP, кваліфікація на турніри Grand Slam та участь у Кубку Девіса з національною збірною.

У 2011 році "Доґ" дійшов до чвертьфіналу Australian Open, що стало його найкращим результатом за всю кар’єру. А вже у 2012-му піднявся на 13 місце світового рейтингу.

За довгі роки спортивної кар’єри Олександр напрацював власний – агресивний стиль гри. Саме за безжалісні подачі та жорстокі удари тенісиста прозвали "The Dog", що в перекладі з англійської означає "пес". Відтоді на трибунах під час його матчів викрикували саме це прізвисько.

Звичайно, карколомні здобутки у кар’єрі нагороджувалися такими ж карколомними сумами. За рік успішної діяльності спортсмен міг вільно заробляти мільйон доларів. Частину з прибутку Олександр інвестував у столичну нерухомість та бізнес, а іншу – в себе. Долгополов подорожував на приватних літаках, відпочивав на широку ногу та полюбляв спортивні авто, які стали ще однією пристрастю спортсмена.

Швидка їзда на феррарі неабияк розважала Олександра. Станом на 2020 рік спортсмен мав понад п'ять квартир у Києві, проте точну кількість він не називає. По завершенню кар’єри довелося пригальмувати своє дороге хобі, тому в його гаражі зараз стоїть спокійний каєн.

Особисте життя у чоловіка дуже насичене. Долгополов був одним із головних холостяків України. Тенісист крутив романи й зі співачками, й із моделями, й зі "звичайними" дівчатами. Попри таку популярність серед жінок, відданість він зберігав лише африканському домашньому улюбленцю – сервалу. На жаль, екзотичного друга Олександра не стало, але на згадку той залишив пам’ятні шрами на нозі господаря.

Нині сімейний статус тенісиста невідомий, адже Instagram спортсмена наповнений світлинами з окопів та зі зброєю в руках.

У 2019-му Олександр все рідше почав відвідувати тренування, а причиною тому стали численні травми. Рука зазнала розриву хряща, тому Долгополов був змушений пережити кілька операцій. Лікування за кордоном не виправдало очікувань – відновитися до нового сезону не вийшло. Тенісист відчував біль при кожному ударі, а ракетка просто випадала з рук. Про завершення своєї кар’єри "Доґ" повідомив у соціальних мережах:

"Це була неймовірна подорож довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, через певну кількість операцій я не зміг повернутися на бажаний рівень. Грати з болем та обмеженнями не має сенсу. Дякую всім, хто підтримував та вболівав за мене. Дякую і тим, хто не радів моїм успіхам – ви були найкращою мотивацією".

Після завершення кар’єри в Олександра зявилося більше часу на "людське" життя. Він міг собі дозволити вільно проводити час, тренування за бажанням та стосунки.

Повномасштабну війну Долгополов зустрів у Туреччині, прилетівши туди за день до початку вторгнення росії (терористичної країни), бувши одним з небагатьох, хто довірився чуткам та виїхав за кордон. Екстенісист мав велику іноземну аудиторію у своєму твіттері, тому першим ділом почав висвітлювати події в Україні там та просити допомоги нашій армії.

Долгополов: У 2023 році я хочу бачити нашу перемогу, кордони 1991 року та закінчення війни

"Буквально за кілька днів ми розірвали інфопростір та дали зрозуміти всім, що відбувається. На той момент я вже тренувався зі зброєю з колишнім військовим у Туреччині", – розповідав Долгополов.

Колишня перша ракетка України спокійно міг насолоджуватися життям, але зараз його насолодою є знищення ворожих військ. Олександр Долгополов служить в аеророзвідці, де працює з дронами.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

"Україна це мій дім! І ми будемо його захищати з тими, хто тут лишився. Я не засуджую тих, хто виїхав, адже війна це дуже страшно і не кожен готовий піти на це. Але всі мають знати, що будь-хто може зробити свій внесок, навіть якщо ви не на фронті. Ви підійматимете дух армії та віру народу, просто перебуваючи поруч та підтримуючи нашу країну".

Фото: інстаграм Олександра Долгополова

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 5310
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 6197
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2788 1
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2088
Полісся - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Полісся - Кривбас - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1568
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 8055
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 139853
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17171 6
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2446 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13078 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43055 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16251 2