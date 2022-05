Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував те, що президент росії володимир путін поклав квіти біля стел Києва та Одеси в Москві під час параду.

Відповідний пост з'явився у Твіттері Долгополова.

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv