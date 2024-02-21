Алькарас знявся з турніру в Ріо-де-Жанейро через травму

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 лютого, друга ракетка світу Карлос Алькарас зазнав пошкодження в першому колі турніру в Ріо-де-Жанейро.
Іспанський тенісист підвернув гомілку правої ноги в матчі з Тьяго Монтейро (117).
Про серйозність травми не повідомляється.
𝙊𝙪𝙘𝙝 😖— Eurosport (@eurosport) February 21, 2024
The moment Carlos Alcaraz rolled his ankle, forcing the world No. 2 to retire from his tournament opener in Rio after just two games. 👋
Wishing you a speedy recovery, @carlosalcaraz ❤️
(via @atptour) pic.twitter.com/XAdLZEj2fc
Карлос Алькарас - дворазовий переможець турнірів серії Grand Slam. Одного разу іспанець тріумфував у Вімблдоні минулого року, також він вигравав US Open у 2022-му.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна (20) зустрінеться з полькою Іґою Швьонтек (1) у третьому колі WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 2024.
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