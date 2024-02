Алькарас знявся з турніру в Ріо-де-Жанейро через травму

Сьогодні, 21 лютого, друга ракетка світу Карлос Алькарас зазнав пошкодження в першому колі турніру в Ріо-де-Жанейро.

Іспанський тенісист підвернув гомілку правої ноги в матчі з Тьяго Монтейро (117).

Про серйозність травми не повідомляється.

𝙊𝙪𝙘𝙝 😖



The moment Carlos Alcaraz rolled his ankle, forcing the world No. 2 to retire from his tournament opener in Rio after just two games. 👋



Wishing you a speedy recovery, @carlosalcaraz ❤️



(via @atptour) pic.twitter.com/XAdLZEj2fc