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Алькарас знявся з турніру в Ріо-де-Жанейро через травму

Іспанський тенісист підвернув гомілку
Сьогодні 14:56 102 0
Алькарас знявся з турніру в Ріо-де-Жанейро через травму
Фото: Getty Images
#Алькарас

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 лютого, друга ракетка світу Карлос Алькарас зазнав пошкодження в першому колі турніру в Ріо-де-Жанейро.

Іспанський тенісист підвернув гомілку правої ноги в матчі з Тьяго Монтейро (117).

Про серйозність травми не повідомляється.

Карлос Алькарас - дворазовий переможець турнірів серії Grand Slam. Одного разу іспанець тріумфував у Вімблдоні минулого року, також він вигравав US Open у 2022-му.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна (20) зустрінеться з полькою Іґою Швьонтек (1) у третьому колі WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 2024.

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