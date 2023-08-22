Завацька поступилася Бондар у першому колі кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.
Катаріна Завацька (188) програла угорці Анні Бондар (126) у першому колі кваліфікації до US Open.
Матч тривав 1 годину і 45 хвилин і завершився з рахунком 7:6 (2), 6:4.
Завацька 1 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 2 з 4 брейкпойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Анна Бондар (Угорщина) - Катаріна Завацька (188) 7:6 (2), 6:4
Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.
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