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Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації до US Open

Матч тривав 1 годину 24 хвилини
Сьогодні 22:52 170 0
Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації до US Open
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (111) переграла Хезер Вотсон із Великої Британії (138) у кваліфікації US Open.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Українець 5 разів подала навиліт, допустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 3 з 9 брейкпойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Хезер Вотсон (Велика Британія) 6:3, 6:2

У наступному раунді кваліфікації Ястремська зустрінеться з представницею Канади Ежені Бушар.

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