Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації до US Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (111) переграла Хезер Вотсон із Великої Британії (138) у кваліфікації US Open.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Українець 5 разів подала навиліт, допустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 3 з 9 брейкпойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Даяна Ястремська (Україна) - Хезер Вотсон (Велика Британія) 6:3, 6:2
У наступному раунді кваліфікації Ястремська зустрінеться з представницею Канади Ежені Бушар.
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