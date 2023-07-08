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Цуренко - Пегула: де дивитися онлайн матч 4-го кола Вімблдона-2023

Сьогодні 14:30 157 0
Цуренко - Пегула: де дивитися онлайн матч 4-го кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Пегула, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 9 липня, українська тенісистка Леся Цуренко (60) зіграє проти американки Джессіки Пегули (4) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. 

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час початку, корт та номер запуску стануть відомі ввечері напередодні поєдинку. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Цуренко та Пегула провели між собою лише один поєдинок - в Індіан-Веллсі-2019 перемогу святкувала американка у трьох сетах (6:3, 5:7, 6:4).

У першому раунді Вімблдона Леся здолала американку Клер Лю з рахунком 6:3, 3:6, 6:4, у другому пройшла чешку Катержину Сінякову (6:4, 6:1), у третьому перемогла румунку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)). 

Останній матч Цуренко вийшов знаковим - із найдовшим тайбрейком в історії жіночого одиночного розряду турнірів Grand Slam та другим найдовшим матчем в історії жіночого Вімблдона.

Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами

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