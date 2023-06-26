Калініна програла росіянці Касаткіній у першому колі турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна (26) програла росіянці Дар'ї Касаткіній (11) в 1/16 фіналу турніру WTA 500 в Істборні.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 1:6.
Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1/4 брейк-пойнт.
Rothesay International - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $780,637
Перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) - Дар’я Касаткіна 3:6, 1:6
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!