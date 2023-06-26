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Калініна програла росіянці Касаткіній у першому колі турніру в Істборні

Матч тривав 1 годину 15 хвилин
Сьогодні 19:21 272 0
Калініна програла росіянці Касаткіній у першому колі турніру в Істборні
#Ангеліна Калініна, #Касаткіна

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (26) програла росіянці Дар'ї Касаткіній (11) в 1/16 фіналу турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 1:6.

Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1/4 брейк-пойнт.

Rothesay International - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $780,637
Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) - Дар’я Касаткіна 3:6, 1:6

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