Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла свою позицію. Леся Цуренко опустилася на 10 сходинок.

Рейтинг WTA

(оновлено 26 червня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8940 2 (2) Арина Соболенко 8011 3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090 4 (5) Джессіка Пегула (США) 4905 5 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4845 6 (6) Он Жабер (Туніс) 3492 7 (7) Корі Гауфф (США) 3306 8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3301 9 (9) Петра Квітова (Чехія) 3101 10 (12) Барбора Крейчикова (Чехія) 2830 26 (26) Ангеліна Калініна (Україна) 1527 35 (34) Марта Костюк (Україна) 1200 56 (46) Леся Цуренко (Україна) 942 75 (73) Еліна Світоліна (Україна) 798 86 (87) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 745 152 (151) Даяна Ястремська (Україна) 462 153 (152) Дар'я Снігур (Україна) 463 183 (185) Катеріна Завацька (Україна) 379 296 (296) Катерина Володько (Україна) 224

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