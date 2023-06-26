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Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 12:15 300977 3
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла свою позицію. Леся Цуренко опустилася на 10 сходинок.

 Рейтинг WTA

(оновлено 26 червня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8940
2 (2) Арина Соболенко 8011
3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090
4 (5) Джессіка Пегула (США) 4905
5 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4845
6 (6) Он Жабер (Туніс) 3492
7 (7) Корі Гауфф (США) 3306
8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3301
9 (9) Петра Квітова (Чехія) 3101
10 (12) Барбора Крейчикова (Чехія)

2830
26 (26) Ангеліна Калініна (Україна) 1527
35 (34) Марта Костюк (Україна) 1200
56 (46)

Леся Цуренко (Україна)

 942
75 (73) Еліна Світоліна (Україна) 798
86 (87) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 745
152 (151) Даяна Ястремська (Україна)

462
153 (152) Дар'я Снігур (Україна) 463
183 (185) Катеріна Завацька (Україна) 379
296 (296) Катерина Володько (Україна) 224

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