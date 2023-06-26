Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла свою позицію. Леся Цуренко опустилася на 10 сходинок.
Рейтинг WTA
(оновлено 26 червня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8011
|3 (3)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5090
|4 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4905
|5 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4845
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|3492
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3306
|8 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3301
|9 (9)
|Петра Квітова (Чехія)
|3101
|10 (12)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|
2830
|26 (26)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1527
|35 (34)
|Марта Костюк (Україна)
|1200
|56 (46)
|
Леся Цуренко (Україна)
|942
|75 (73)
|Еліна Світоліна (Україна)
|798
|86 (87)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|745
|152 (151)
|Даяна Ястремська (Україна)
|
462
|153 (152)
|Дар'я Снігур (Україна)
|463
|183 (185)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|296 (296)
|Катерина Володько (Україна)
|224
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