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Аллегрі анонсував повернення Погба

Массіміліано Аллегрі розповів про готовність Поля Погба
Сьогодні 16:25 207 0
Аллегрі анонсував повернення Погба
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - juvefcdot.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба зможе зіграти у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Спортінга.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Погба буде в заявці. Завтра ми краще розумітимемо його кондиції.

Було б важливо мати його на останню частину сезону. Попереду ще багато матчів", - сказав Аллегрі.

Цього сезону у Погба лише два матчі за Ювентус. Першу гру після повернення він зіграв 28 лютого, після чого отримав чергову травму.

Нагадаємо Ювентус визначився з майбутнім Погба.

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