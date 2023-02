Перша ракетка України Ангеліна Калініна не зіграє на турнірі WTA 250 в Остіні.

Про це повідомляє Entry List Updates Women.

Замість Калініної зіграє п'ята ракетка України Даяна Ястремська, яка була в списку запасних.

Austin update



OUT: Kalinina



IN: Yastremska



NEXT: Dart