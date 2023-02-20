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Крутих програв Броді у дебютному матчі на рівні ATP

Сьогодні 20:18 224 0
Матч тривав 2 години 30 хвилин
Крутих програв Броді у дебютному матчі на рівні ATP
#Крутих, #Ліам Броді

Джерело - Чемпіон.

Олексій Крутих (167) зазнав поразки від Ліаму Броді (147) з Великої Британії у першому колі турніру ATP у Катарі.

Матч тривав 2 години 30 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 6:4, 6(2):7(7).

Крутих виконав 5 подач навиліт та припустився 5 подвійних помилок.

Qatar ExxonMobil Open - ATP 250
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $1,485,775
1 коло, 20 лютого

Олексій Крутих (Україна) - Ліам Броді (Велика Британія) 0:6, 6:4, 6(2):7(7)

Раніше Крутих поступився у чвертьфіналі турніру в Іспанії.

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