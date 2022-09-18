Костюк та Мартінцова виграли парний турнір WTA 250 у Словенії

Гра тривала 1 годину 8 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк та чешка Тереза Мартінцова переграли іспанку Крістіну Букшу та Терезу Михалікову зі Словаччини у фіналі парного турніру WTA 250 у Порторожі.

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.

Пара українки виконала 4 подачі навиліт, припустилась 1 подвійної помилки та реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів.

Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA 250

Порторож, Словенія

Хард

Призовий фонд - $251,750

1/4 фіналу, 14 вересня

Марта Костюк/Тереза Мартінцова - Крістіна Букша/Тереза ​​Михалікова 6:4, 6:0

Раніше Костюк поступилась Александровій.