Костюк та Мартінцова виграли парний турнір WTA 250 у Словенії

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк та чешка Тереза Мартінцова переграли іспанку Крістіну Букшу та Терезу Михалікову зі Словаччини у фіналі парного турніру WTA 250 у Порторожі.
Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.
Пара українки виконала 4 подачі навиліт, припустилась 1 подвійної помилки та реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів.
Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA 250
Порторож, Словенія
Хард
Призовий фонд - $251,750
1/4 фіналу, 14 вересня
Марта Костюк/Тереза Мартінцова - Крістіна Букша/Тереза Михалікова 6:4, 6:0
Раніше Костюк поступилась Александровій.