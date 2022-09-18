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Костюк та Мартінцова виграли парний турнір WTA 250 у Словенії
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Костюк та Мартінцова виграли парний турнір WTA 250 у Словенії

Сьогодні 20:23 175 0
Гра тривала 1 годину 8 хвилин
Костюк та Мартінцова виграли парний турнір WTA 250 у Словенії
#Марта Костюк, #Тереза Мартінцова

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк та чешка Тереза Мартінцова переграли іспанку Крістіну Букшу та Терезу Михалікову зі Словаччини у фіналі парного турніру WTA 250 у Порторожі.

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.

Пара українки виконала 4 подачі навиліт, припустилась 1 подвійної помилки та реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів.

Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA 250
Порторож, Словенія
Хард
Призовий фонд - $251,750
1/4 фіналу, 14 вересня

Марта Костюк/Тереза Мартінцова - Крістіна Букша/Тереза ​​Михалікова 6:4, 6:0

Раніше Костюк поступилась Александровій.

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