Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
Сьогодні 18:54 280
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів
Сьогодні 19:39 122
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
Сьогодні 17:41 161
Багатскіс: Команда має бути спокійнішою незалежно від суперника
Сьогодні 17:10 165
Тренер Джошуа: Ми будемо готові до всього, що запропонує Усик
Сьогодні 16:12 193
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим
Вчора 23:09 498
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії
Вчора 21:58 680
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу
Вчора 20:39 573
Кіченок та Остапенко не зіграють у парному фіналі в Істборні
Вчора 19:11 422
Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті
Вчора 18:55 547
Прямі трансляції

Світоліна: Президент Зеленський вселив у мене надію

Сьогодні 19:11 160 0
Тенісистка вірить, що Україна здолає росію
Світоліна: Президент Зеленський вселив у мене надію
#Еліна Світоліна

Джерело - Tennis World USA.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка стала амбасадором фандрайзингової платформи United24, розповіла про цю ініціативу.

"Це була честь, я нервувала так, як ніколи раніше. Навіть коли я дійшла до півфіналу Вімблдону, я не так нервувала. Президент Зеленський вселив у мене надію: ми зможемо перемогти у цій війні і рухатимемося вперед. Він є прикладом для всього українського народу. Він перевершив усі очікування.

Багато моїх друзів повернулися в Україну і стали на її захист. Страждає багато людей, тому United24 може допомогти всім українцям, військовим та дітям. Це маленька піщинка, яка, я сподіваюся, згодом може щось змінити", - сказала Світоліна.

Раніше Маррей розповів про рішення жертвувати призові українцям.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії 680
Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон 501
Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт 498
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 2559
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим 498
Ювентус та ПСЖ можуть здійснити обмін гравцями Ювентус та ПСЖ можуть здійснити обмін гравцями 374
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15407
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7495 1
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7634 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3625 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203159
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20241