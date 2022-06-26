Світоліна: Президент Зеленський вселив у мене надію

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка стала амбасадором фандрайзингової платформи United24, розповіла про цю ініціативу.

"Це була честь, я нервувала так, як ніколи раніше. Навіть коли я дійшла до півфіналу Вімблдону, я не так нервувала. Президент Зеленський вселив у мене надію: ми зможемо перемогти у цій війні і рухатимемося вперед. Він є прикладом для всього українського народу. Він перевершив усі очікування.

Багато моїх друзів повернулися в Україну і стали на її захист. Страждає багато людей, тому United24 може допомогти всім українцям, військовим та дітям. Це маленька піщинка, яка, я сподіваюся, згодом може щось змінити", - сказала Світоліна.