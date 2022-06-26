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Маррей розповів про рішення жертвувати призові українцям

Сьогодні 09:57 176 0
Британець віддав усі призові українським дітям
Маррей розповів про рішення жертвувати призові українцям
#Енді Маррей

Джерело - RMC Sport.

Британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі свої призові за сезон дітям, які потерпіли в Україні від вторгнення російських військ.

Своє рішення Маррей пояснив порталу RMC Sport.

"Є сім’ї та діти, які намагаються покинути країну. Є також сім’ї, чиї будинки зруйновані. Я подумав, що це хороша справа. Це дає мені невелику додаткову мотивацію для виступів та перемог. Тому я вирішив е зробити", - сказав Маррей.

Нагадаємо, Маррей нагадав причини вигнання росіян та білорусів з Вімблдону.

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