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Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру у Дубаї

Сьогодні 11:14 167 0
Ястремська побореться за вихід в основну сітку турніру
Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру у Дубаї
Фото - gettyimages
#Дубаї, #ОАЕ, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) здобула перемогу в рамках півфіналу кваліфікації турніру WTA500 у Дубаї.

Українка обіграла Клару Таусон (33) з Данії. 

Матч тривав 2 години та 18 хвилин. Ястремська 8 разів подала на виліт, допустила 6 подвійні помилки та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард 
Кваліфікація, Друге коло
13 лютого

Даяна Ястремська - Клара Таусон 7:5, 5:7, 6:2

Раніше Марта Костюк (51) переграла француженку Діан Паррі (105) у півфіналі кваліфікації турніру WTA-500 в Дубаї.

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