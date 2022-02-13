Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) здобула перемогу в рамках півфіналу кваліфікації турніру WTA500 у Дубаї.
Українка обіграла Клару Таусон (33) з Данії.
Матч тривав 2 години та 18 хвилин. Ястремська 8 разів подала на виліт, допустила 6 подвійні помилки та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд - $768,680
Хард
Кваліфікація, Друге коло
13 лютого
Даяна Ястремська - Клара Таусон 7:5, 5:7, 6:2
Раніше Марта Костюк (51) переграла француженку Діан Паррі (105) у півфіналі кваліфікації турніру WTA-500 в Дубаї.