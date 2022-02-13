Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру у Дубаї

Ястремська побореться за вихід в основну сітку турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) здобула перемогу в рамках півфіналу кваліфікації турніру WTA500 у Дубаї.

Українка обіграла Клару Таусон (33) з Данії.

Матч тривав 2 години та 18 хвилин. Ястремська 8 разів подала на виліт, допустила 6 подвійні помилки та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA500

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $768,680

Хард

Кваліфікація, Друге коло

13 лютого

Даяна Ястремська - Клара Таусон 7:5, 5:7, 6:2

Раніше Марта Костюк (51) переграла француженку Діан Паррі (105) у півфіналі кваліфікації турніру WTA-500 в Дубаї.