Ястремська дізналася суперницю на турнірі WTA125 в Анже

Стала відома суперниця Даяни Ястремської

У першому колі турніру WTA125 в Анже українка Даяна Ястремська (100) зіграє проти Даніели Вісмане з Латвії (305), яка виграла обидва матчі у відбірковій сітці.

Про це повідомляє БТУ.

Для тенісисток це буде перша зустріч.

Ястремська отримала дев'ятий номер посіву в основі після того, як від участі на турнірі відмовилася лідерка посіву Ангеліна Калініна. Українки мали зустрітися у стартовому матчі.

Нагадаємо, дві українки - у рейтингу тенісисток із найбільшим прогресом у WTA-турі.