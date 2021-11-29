Дві українки - у рейтингу тенісисток із найбільшим прогресом у WTA-турі

Один із найкращих сезонів для обох гравчинь.

Одразу дві тенісистки з України потрапили в рейтинг спортсменок, що прогресували найбільше у WTA цьогоріч.

За підсумками змагального сезону одразу дві українські тенісистки вперше в кар'єрі опинились у топ-60 світового рейтингу. 19-річна Марта Костюк у січні стартувала з 98-го місця та стала 50-ю ракеткою світу в листопаді. Тобто за рік вона додала 48 позицій.

Найкращими результатами для українки в цьому сезоні стали три півфінали на турнірах серії WTA250 у румунському Клужі, Абу-Дабі та в Стамбулі, а також четверте коло на Roland Garros.

У топ-50 попереду українки 19-річна сенсація US Open Лейла Фернандес із Канади, а також одразу дві тенісистки, які за підсумками 2021 року піднялись на понад 60 сходинок і увійшли в топ-10 - це переможниця турніру в Індіан-Веллсі Паула Бадоса та чинна чемпіонка Roland Garros Барбора Крейчікова.

1. Лейла Фернандес (+64, №88 > №24)

2. Паула Бадоса (+62, №70 > №8)

3. Барбора Крейчікова (+60, №65 > №5)

4. Тамара Зіданшек (+57, №87 > №30)

5. Енн Лі (+50, №97 > №47)

6. Сорана Кирстя (+48, №86 > №38)

7. Марта Костюк (+48, №98 > №50)

Ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна здійснила ще більший прорив - вона додала одразу 110 позицій. 24-річна гравчиня розпочинала сезон за межами топ-150. Але в підсумку піднялась на 52-гу сходинку.