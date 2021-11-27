Молчанов та Стаховський перемогли норвежців у матчі Кубку Девіса

Джерело - Чемпіон.
У матчі протистояння Кубку Девіса Норвегія - Україна зустрічалися пари.
Українці перемогли у двох сетах - 7:6, 6:3. Матч тривав 1 годину 21 хвилину.
То ж рахунок став 1:2.
Попереду у цьому протистоянні ще два матчі - Рууд - Стаховський та Дурасович - Сачко.
Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Осло (Норвегія)
World Group I, плей-оф
Норвегія - Україна
3 матч, 27 листопада
Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Каспер Рууд / Віктор Дурасович 7:6 (7:4), 6:3
Раніше, Сергій Стаховський заявив, що після матчу проти збірної Норвегії завершить кар'єру в національній команді.