Молчанов та Стаховський перемогли норвежців у матчі Кубку Девіса

Українці у протистоянні програють з рахунком 1:2

Джерело - Чемпіон.

У матчі протистояння Кубку Девіса Норвегія - Україна зустрічалися пари.

Українці перемогли у двох сетах - 7:6, 6:3. Матч тривав 1 годину 21 хвилину.

То ж рахунок став 1:2.

Попереду у цьому протистоянні ще два матчі - Рууд - Стаховський та Дурасович - Сачко.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Осло (Норвегія)

World Group I, плей-оф

Норвегія - Україна

3 матч, 27 листопада

Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Каспер Рууд / Віктор Дурасович 7:6 (7:4), 6:3

Раніше, Сергій Стаховський заявив, що після матчу проти збірної Норвегії завершить кар'єру в національній команді.