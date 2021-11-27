Стаховський анонсував завершення кар'єри у збірній України

Лідер збірної України Сергій Стаховський після матчу проти збірної Норвегії завершить кар'єру в національній команді.

Про це розповів сам тенісист у Facebook.

"Сьогодні потенційно мій останній день у збірній України з тенісу! Дивлюсь з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006 року, я мав честь захищати синьо-жовтий стяг. Провів 77 матчів.

Для мене це було, є і завжди буде найвищою нагородою - стояти на корті, коли лунає гімн України! Емоції, які я отримував від перемог - феєричні! Поразки - били безсонними ночами й розпачем.

Дуже вдячний всім-всім-всім уболівальникам, які мене, нашу дружину підтримували та підтримують, адже без вас це все не мало б жодного сенсу.

Дякую всім! З Україною в серці!", - розповів Стаховський.