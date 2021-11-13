Стаховський виграв парний турнір у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський у фіналі парного розряду челенджера у Братиславі разом зі словаком Філіпом Горанскі обіграв україно-казахський дует Денис Молчанов / Олександр Недовєсов.
Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Стаховський з партнером жодного разу не подали навиліт, допустили дві подвійні помилки та реалізували 2 з 4 брейкпоінтів.
Молчанов з Недовєсовим 4 рази виконали подачу на виліт, жодного разу не зробили подвійної помилки, проте реалізували 0 з 5 брейків.
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Фінал, 13 листопада
Філіп Хоранскі / Сергій Стаховський - Денис Молчанов / Олександр Недовєсов 6:4, 6:4
Нагадаємо, відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP.