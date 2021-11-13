Стаховський виграв парний турнір у Братиславі

У фіналі Сергій переграв Дениса Молчанова

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський у фіналі парного розряду челенджера у Братиславі разом зі словаком Філіпом Горанскі обіграв україно-казахський дует Денис Молчанов / Олександр Недовєсов.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Стаховський з партнером жодного разу не подали навиліт, допустили дві подвійні помилки та реалізували 2 з 4 брейкпоінтів.

Молчанов з Недовєсовим 4 рази виконали подачу на виліт, жодного разу не зробили подвійної помилки, проте реалізували 0 з 5 брейків.

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Фінал, 13 листопада

Філіп Хоранскі / Сергій Стаховський - Денис Молчанов / Олександр Недовєсов 6:4, 6:4

Нагадаємо, відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP.