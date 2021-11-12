Турнір стартує 14 листопада

Джерело - Чемпіон.

У Турині відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP-2021.

Організатори розділили учасників на дві групи - "зелену" та "червону". Двоє найкращих із кожного квартету вийдуть до півфіналу.

У "зеленій" групі опинилися серб Новак Джокович, представник Греції Стефанос Ціціпас, Андрій Рубльов із Росії та Каспер Рууд із Норвегії.

У "червоній" групі виступлять німець Олександр Звєрєв, росіянин Данило Медведєв, італієць Маттео Берреттіні та представник Польщі Хуберт Хуркач.

Турнір під назвою 2021 року ATP Finals відбудеться з 14 по 21 листопада в Турині.