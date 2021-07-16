Стаховський пробився до фіналу парного турніру в Нур-Султані

Матч тривав 1 годину 9 хвилин

Джерело - Чемпіон.

35-річний український тенісист Сергій Стаховський вийшов до фіналу парного челленджера в Нур-Султані (Казахстан).

У парі з Пітером Поланським з Канади українець обіграв дует Алессандро Бега (Італія) і Корентена Деноллі (Франція).

Матч тривав 1 годину 9 хвилин. Стаховський і Поланський реалізували два з чотирьох брейк-пойнти, виконали шість ейсів і допустили одну подвійну помилку.

У фіналі змагань українсько-канадський дует зустрінеться з Ю Сюй (Тайвань) і Бенджаміном Локом (Зімбабве).

PRESIDENT'S CUP - ATP Challenger Tour

Нур-Султан (Казахстан)

хард

Призовий фонд $52,080

Парний розряд

Півфінал, 16 липня

Сергій Стаховський / Пітер Поланський - Алессандро Бега / Корентен Деноллі 3:6, 6:4, 10:8

Раніше, в одиночному розряді Стаховський програв в 1/8 фіналу турніру у Нур-Султані.