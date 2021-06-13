Козлова програла у фіналі кваліфікації турніру у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Козлова поступилася американці Коко Вандевеге у фіналі кваліфікації турніру в Бірмінгемі.
Українка програла у трьох сетах. Матч тривав 2 години 15 хвилин.
Козлова виконала 5 ейсів, зробила 3 подвійні помилки та використав 1 із 9 брейк-пойнт.
Viking Classic Birmingham - WTA250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $235,238
Кваліфікація
13 червня, фінал
Коко Вандевеге (США) - Катерина Козлова (Україна) 6:4, 6:7 (1:7), 6:4
Раніше, Марченко подолав кваліфікацію турніру у Лондоні.