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Перша ракетка світу знялася з Roland Garros через травму

Сьогодні 14:39 443 0
Барті могла стати суперницею українки в 1/4 фіналу
Перша ракетка світу знялася з Roland Garros через травму
#Барті, #Світоліна

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка світу Ешлі Барті не зуміла дограти матч другого кола проти польки Магди Лінетт через травму.

Про це повідомляє Sport.ua.

Австралійка прийняла рішення знятися з поєдинку за рахунку 1:6, 2:2 у другому сеті. Раніше вона скаржилася на травму лівого стегна.

Відзначимо, що Барті перебувала в одній чверті сітки з українкою Еліною Світоліною і в перспективі могла стати її суперницею в 1/4 фіналу.

Ешлі Барті вигравала Відкритий чемпіонат Франції в 2019 році, а в минулому сезоні не брала участь через пандемію коронавірусу. Це означає, що австралійка втрачає майже дві тисячі очок в рейтингу WTA, але за підсумками Ролан Гаррос вона все ж збереже свою позицію у світовій класифікації.

Раніше, Світоліна впевнено переграла Лі у другому колі Roland Garros.

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