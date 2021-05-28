Завацька і Калініна дізналися суперниць в основній сітці Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька, які успішно подолали кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, дізналися перших суперниць в основній сітці.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Катаріна Завацька (№129 WTA) в першому раунді зустрінеться з Марією Саккарі з Греції (№18 WTA)
Ангеліна Калініна (№139 WTA) в стартовому раунді основи змагатиметься проти німкені Анжелік Кербер (№27 WTA).
Раніше стали відомі суперниці Еліни Світоліної, Марти Костюк та Катерини Козлової.