Завацька і Калініна дізналися суперниць в основній сітці Ролан Гаррос

Суперницями будуть німкеня та тенісистка з Греції

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька, які успішно подолали кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, дізналися перших суперниць в основній сітці.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Катаріна Завацька (№129 WTA) в першому раунді зустрінеться з Марією Саккарі з Греції (№18 WTA)

Ангеліна Калініна (№139 WTA) в стартовому раунді основи змагатиметься проти німкені Анжелік Кербер (№27 WTA).

Раніше стали відомі суперниці Еліни Світоліної, Марти Костюк та Катерини Козлової.