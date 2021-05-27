 Світоліна і Костюк дізналися суперниць в основній сітці Ролан Гаррос | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна і Костюк дізналися суперниць в основній сітці Ролан Гаррос

Сьогодні 18:54 295 0
Основна сітка Ролан Гаррос стартує 30 травня
Світоліна і Костюк дізналися суперниць в основній сітці Ролан Гаррос
#Світоліна, #Костюк

Джерело - sport.ua.

У четвер, 27 травня, відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

В основній сітці жіночого турніру Україна буде представлена ​​як мінімум чотирма тенісистками. За рейтингом в основу пройшли Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова, кваліфікацію подолала Ангеліна Калініна. Катаріна Завацька проведе фінальний матч відбору в п'ятницю.

Еліна Світоліна (№6 WTA), яка отримала п'ятий номер посіву, на старті змагань змагатиметься проти Осеан Бабель (№1105) з Франції, якій організатори видали вайлд-кард.

Марта Костюк (№81 WTA) почне змагання зустріччю проти Гарбінє Мугуруси з Іспанії (№13 WTA).

Катерина Козлова (№159 WTA) стартує матчем проти Айли Томлянович з Австралії (№76 WTA).

Переможниці кваліфікації дізнаються свої місця в турнірній сітці після завершення відбору.

На жаль, в чоловічому одиночному розряді представників України не буде.

Основна сітка Ролан Гаррос стартує 30 травня.

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