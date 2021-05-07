Стаховський пробився до фіналу парного турніру в Празі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський (№213 ATP) в парі з австралійцем Марком Полмансом здобули перемогу в матчі півфіналу парного турніру в Празі.
За крок від фіналу вони обіграли американців Дениса Кудлу і Макса Шнура.
Поєдинок тривав 55 хвилин. Стаховський і Полманс зробили 5 ейсів, допустили 2 подвійні помилки, реалізували 4 з 8 брейкпойнтів.
У вирішальному поєдинку вони зустрінуться з третіми сіяними на турнірі Іваном і Матеєм Шабановими з Хорватії.
I.CLTK PRAGUE OPEN 2021 BY MONETA MONEYBANK - ATP Challenger Tour
Прага, Чехія
Грунт
Півфінал, 7 травня
Сергій Стаховський (Україна) / Марк Полманс (Австралія) - Денис Кудла / Макс Шнур (США) 6:1, 6:2