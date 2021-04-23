Калініна вийшла до півфіналу турніру ITF у Португалії

Українка побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилась у півфінал турніру ITF W25 у португальському місті Оейраш.

У чвертьфіналі українка перемогла іспанку Еву Герреро-Альварес.

Тенісистки провели на корті близько двох з половиною годин.

В 1/2 фіналу Калініна зустрінеться з переможницею протистояння між швейцаркою Симоною Вальтерт та Менді Мінеллою з Люксембургу.

Oeiras Ladies Open 25 - ITF World Tennis Tour

Оейраш, Португалія

Призовий фонд - $25,000

Грунт

1/4 фіналу, 23 квітня

Ангеліна Калініна - Ева Герреро-Альварес 0:6, 7:5, 6:1

Раніше, Костюк вийшла до півфіналу турніру у Стамбулі.