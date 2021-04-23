 Калініна вийшла до півфіналу турніру ITF у Португалії | Теніс | Champion.com.ua
Шевченко планує на збір збірної України запросити до 30 гравців з клубів УПЛ
Сьогодні 08:08 1049
Костюк вийшла до півфіналу турніру у Стамбулі
Сьогодні 15:34 373
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 14:49 41416
Усику і Ломаченку потрібен психотерапевт
Сьогодні 14:32 12325 5
В Україну прилетіли збірні Англії, Німеччини та Італії
Сьогодні 14:29 1122 1
Сабо: Поведінка Ультрас Динамо? А що їм ще потрібно?
Сьогодні 13:25 463
Ференцварош шукає заміну Реброву
Сьогодні 13:09 2416
Маліновський потрапив до команди тижня Серії А
Сьогодні 12:39 384
Лучі незабаром покине свою посаду
Сьогодні 11:54 802
Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло
Сьогодні 11:24 1495
Блоги
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:46 489
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:49 41416
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:18 277
Ломаченко показав, як тренує гарматні удари
Ломаченко показав, як тренує гарматні удари Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:11 475
На Олімпіадах замість гімну Росії лунатиме музика Чайковського
На Олімпіадах замість гімну Росії лунатиме музика Чайковського Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:36 654
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки Valeriy Ruchka
21.04.2021 18:23 2000 1
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:43 1076
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:07 1448
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством Valeriy Ruchka
21.04.2021 15:50 1614 1
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:53 652
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:31 680
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
21.04.2021 12:37 2294
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером Андрій Твердохліб
21.04.2021 11:42 1291 2
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі Андрій Твердохліб
21.04.2021 10:57 549
Вулвергемптон оголосив себе чемпіоном Англії
Вулвергемптон оголосив себе чемпіоном Англії Андрій Твердохліб
20.04.2021 21:36 1218
Прямі трансляції
Навколо спорту

Калініна вийшла до півфіналу турніру ITF у Португалії

Сьогодні 16:26 350 0
Українка побореться за вихід у фінал турніру
Калініна вийшла до півфіналу турніру ITF у Португалії
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилась у півфінал турніру ITF W25 у португальському місті Оейраш.

У чвертьфіналі українка перемогла іспанку Еву Герреро-Альварес.

Тенісистки провели на корті близько двох з половиною годин.

В 1/2 фіналу Калініна зустрінеться з переможницею протистояння між швейцаркою Симоною Вальтерт та Менді Мінеллою з Люксембургу.

Oeiras Ladies Open 25 - ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія
Призовий фонд - $25,000
Грунт
1/4 фіналу, 23 квітня

Ангеліна Калініна - Ева Герреро-Альварес 0:6, 7:5, 6:1

Раніше, Костюк вийшла до півфіналу турніру у Стамбулі.

Коментарі ()