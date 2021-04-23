Калініна вийшла до півфіналу турніру ITF у Португалії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилась у півфінал турніру ITF W25 у португальському місті Оейраш.
У чвертьфіналі українка перемогла іспанку Еву Герреро-Альварес.
Тенісистки провели на корті близько двох з половиною годин.
В 1/2 фіналу Калініна зустрінеться з переможницею протистояння між швейцаркою Симоною Вальтерт та Менді Мінеллою з Люксембургу.
Oeiras Ladies Open 25 - ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія
Призовий фонд - $25,000
Грунт
1/4 фіналу, 23 квітня
Ангеліна Калініна - Ева Герреро-Альварес 0:6, 7:5, 6:1
Раніше, Костюк вийшла до півфіналу турніру у Стамбулі.