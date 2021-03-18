Стаховський та Молчанов вийшли у друге коло парного турніру в Італії

Українці продовжують боротьбу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українці Денис Молчанов та Сергій Стаховський успішно стартували в парному турнірі в італійські Б’єллі.

Українська пара обіграла французький дует – Садіо Думбія / Фабьєн Рубель.

Матч тривав приблизно 1,5 години. На вирішальному тай-брейку Молчанов і Стаховський виконали 3 міні-брейка проти 2 у їх суперників.

Biella Challenger Indoor 3 - ATP Challenger Tour

Б'єлла, Італія

Призовий фонд - €44,820

Хард

Перше коло, 17 березня

Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Садіо Думбія / Фабьєн Рубель 7:5, 3:6, 10:7

Раніше, Стаховський переміг швейцарця у другому колі турніру в Італії.