Світоліна оновила рекорд українців на турнірах Grand Slam

Еліна Світоліна оновила рекорд українців

Завдяки успішному старту на Відкритому чемпіонаті Австралії Еліна Світоліна стала автором нового національного рекорду.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Раніше найкращим результатом українців у основі "мейджорів" було 63 перемоги. Цей національний рекорд встановив Андрій Медведєв (63 перемоги при 34 поразках), а в минулому сезоні за підсумками Ролан Гаррос Еліна Світоліна записала в свій актив стільки ж виграних матчів в основній сітці Grand Slam.

Три перемоги на Australian Open-2021 дозволили Світоліной оновити цей рекорд - 66 перемог (при 31 поразці).

Нагадаємо, Світоліна в 3-х сетах програла Пегулі та покинула Australian Open.