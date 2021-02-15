Світоліна в 3-х сетах програла Пегулі та покинула Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) програла в 1/8 фіналу Australian Open американці Джессіці Пегулі (61) - 6:4, 3:6, 6:3.

Перший сет пройшов під диктовку американки, якій вистачило одного брейка для перемоги в партії. Другий сет Світоліна також розпочала невдало, віддавши власну подачу. Проте Еліна зуміла перехопити ініціативу та виграти 4 гейми поспіль і довести партію до перемоги. У третьому сеті Пегула мала значну перевагу та впевнено довела гру до перемоги. Зазначимо, що 26 Пегула вперше грала в 1/8 фіналу турніру Grand Slam.

Гра тривала 1 годину та 58 хвилин. Світоліна тричі подала на виліт і зробила таку ж кількість подвійних помилок. Українка реалізувала 3 брейк-пойнти з 6 проти 4 із 16 в американки.