Марченко з боями пробився у півфінал турніру в Італії

Українець побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у третьому колі турніру в Італії.

Українець обіграв італійця Лоренцо Джустіно та вперше за рік вийшов до півфіналу челленджера.

Матч тривав майже три години. Марченко реалізував 5 шансів на брейк з 22, а Джустино - 4 з 13.

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour

Б'єлла, Італія

Призовий фонд - €44,820

Третє коло, 12 лютого

Ілля Марченко - Лоренцо Джустіно 6:2, 2:6, 7:5

Раніше, Марченко обіграв володаря wild card італійця Луку Ванні.