Марченко з боями пробився у півфінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у третьому колі турніру в Італії.
Українець обіграв італійця Лоренцо Джустіно та вперше за рік вийшов до півфіналу челленджера.
Матч тривав майже три години. Марченко реалізував 5 шансів на брейк з 22, а Джустино - 4 з 13.
Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Третє коло, 12 лютого
Ілля Марченко - Лоренцо Джустіно 6:2, 2:6, 7:5
Раніше, Марченко обіграв володаря wild card італійця Луку Ванні.