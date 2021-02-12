 Марченко з боями пробився у півфінал турніру в Італії | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко з боями пробився у півфінал турніру в Італії

Сьогодні 21:12 102 0
Українець побореться за вихід у півфінал
Марченко з боями пробився у півфінал турніру в Італії
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (212) здобув перемогу у третьому колі турніру в Італії.

Українець обіграв італійця Лоренцо Джустіно та вперше за рік вийшов до півфіналу челленджера. 

Матч тривав майже три години. Марченко реалізував 5 шансів на брейк з 22, а Джустино - 4 з 13.

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Третє коло, 12 лютого

Ілля Марченко - Лоренцо Джустіно 6:2, 2:6, 7:5

Раніше, Марченко обіграв володаря wild card італійця Луку Ванні.

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