Бондаренко та Кіченок перемогли у першому колі парного розряду Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У першому колі парного розряду Australian Open українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок зустрічалися з Марією Боузковою з Чехії і іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.
Українки перемогли у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 53 хвилини.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Парний розряд
Перше коло, 10 лютого
Катерина Бондаренко і Надія Кіченок - Марія Боузкова/Сара Соррібес-Тормо 5:7, 6:4, 6:0
Раніше, Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open.