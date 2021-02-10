Бондаренко та Кіченок перемогли у першому колі парного розряду Australian Open

Матч тривав 1 годину 53 хвилини

Джерело - Чемпіон.

У першому колі парного розряду Australian Open українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок зустрічалися з Марією Боузковою з Чехії і іспанкою Сарою Соррібес-Тормо.

Українки перемогли у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 53 хвилини.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Парний розряд

Перше коло, 10 лютого

Катерина Бондаренко і Надія Кіченок - Марія Боузкова/Сара Соррібес-Тормо 5:7, 6:4, 6:0

Раніше, Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open.