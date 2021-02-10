 Бондаренко та Кіченок перемогли у першому колі парного розряду Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Бондаренко та Кіченок перемогли у першому колі парного розряду Australian Open

Сьогодні 10:55 216 0
Матч тривав 1 годину 53 хвилини
Бондаренко та Кіченок перемогли у першому колі парного розряду Australian Open
#Кіченок, #Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

У першому колі парного розряду Australian Open українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок зустрічалися з Марією Боузковою з Чехії і іспанкою Сарою Соррібес-Тормо. 

Українки перемогли у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 53 хвилини.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Парний розряд
Перше коло, 10 лютого

Катерина Бондаренко і Надія Кіченок - Марія Боузкова/Сара Соррібес-Тормо 5:7, 6:4, 6:0

Раніше, Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open.

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