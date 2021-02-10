 Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open

Сьогодні 05:53 887 0
Матч тривав півтори години
Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open
#Саснович, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

У першому колі парного розряду Australian Open Марта Костюк разом з Олександрою Саснович з Білорусі зустрічалася з Моною Бартель (Німеччина) і Чжу Лінь (Китай).

Українка з білорускою зазнали поразки у трьох сетах. Матч тривав півтори години. Вони зробили 6 подвійних помилок, використали 2 з 5 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Парний розряд
Перше коло, 10 лютого

Мона Бартель/Чжу Лінь - Марта Костюк/Олександра Саснович 6:1, 3:6, 6:1

Раніше, Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open.

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