Костюк програла у першому колі парного розряду Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У першому колі парного розряду Australian Open Марта Костюк разом з Олександрою Саснович з Білорусі зустрічалася з Моною Бартель (Німеччина) і Чжу Лінь (Китай).
Українка з білорускою зазнали поразки у трьох сетах. Матч тривав півтори години. Вони зробили 6 подвійних помилок, використали 2 з 5 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Парний розряд
Перше коло, 10 лютого
Мона Бартель/Чжу Лінь - Марта Костюк/Олександра Саснович 6:1, 3:6, 6:1
Раніше, Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open.