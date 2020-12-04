Кваліфікація Australian Open-2021 відбудеться поза межами Австралії

Кваліфікація Australian Open-2021 відбудеться не в Австралії.

Про це повідомив журналіст Хосе Моргадо.

Для проведення кваліфікації зараз розглядаються два варіанти - ОАЕ і Лос-Анджелес.

Сама кваліфікація повинна бути завершена до 15 січня. Після цього переможці кваліфікації відправляться до Австралії, де будуть змушені пройти карантин перед стартом турніру.

Також за тиждень до старту Australian Open-2021 в Австралії планується проведення двох турнірів ATP і двох турнірів WTA.

Нагадаємо, Світоліна хоче виступити на Australian Open-2021.