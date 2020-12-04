Світоліна хоче виступити на Australian Open-2021

Українка не планує пропускати турнір

Перша ракетка України Еліна Світоліна збирається виступити на Australian Open-2021.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Перший турнір Великого Шолома сезону 2021 року, швидше за все, буде перенесений на лютий у зв'язку з необхідністю проходження карантину для тенісистів перед початком турніру.

Світоліна не пропускає Australian Open починаючи з 2013 року. Її найкращий результат в Мельбурні - чвертьфінали 2018 і 2019 років. У 2020 році перша ракетка України вилетіла в третьому раунді.

Раніше, Світоліну визнано найкращою спортсменкою України 2020 року.