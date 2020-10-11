Іга Швьонтек (53) обіграла у фіналі Відкритого чемпіонату Франції Софію Кенін (6) із США.

Українська тенісистка Катаріна Завацька прокоментувала перемогу польської спортсменки.

"Мені здавалося на тренуваннях, що у неї немає нічого особливого. Але все одно було видно, що гравець перспективний, бо вона молода і розумно грає", - сказала спортсменка.

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"Але щоб виграти Шолом прямо зараз, я і не могла подумати про це, що саме вона стане чемпіонкою. Але віддаю належне, тому що гра у неї дуже непередбачувана, різноманітна", - сказала Завацька.